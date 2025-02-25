Військові ЗСУ через дії Трампа масово знімають шеврони, які носили на знак подяки США, — Independent

Військові кажуть, що очевидні стосунки Вашингтона з Путіним на тлі потоку звинувачень проти України з боку Трампа змінюють уявлення про США і розчаровують.

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Українські військові обурені останніми заявами і діями американського президента Дональда Трампа через що почали публічно знімати із своєї форми нашивки і шеврони, які носили на знак вдячності США. Про це пише Independent.

Як зазначає видання, серед українських військових усіх рангів настало велике розчарування президентом США. Вони кажуть, що у найважчі моменти війни підтримка США мала не лише велике значення як постачальник зброї та життєво важливу економічну опору, а й величезний підйом морального духу. Але очевидні стосунки Вашингтона з Путіним на тлі потоку звинувачень проти України з боку Трампа змінюють уявлення про США.

"Ми знаємо, що Трамп не любить Україну. Трамп любить себе. Його дії не на благо Америки, все, що він робить, робиться для нього самого", — говорить медик ЗСУ з позивним "Вольво".

Шеврон Україна-США

Видання наводить як приклад кількох військових, які після останніх заяв Трампа вирішили більше не носити американські шеврони.

"Це нелегка справа. Мені подобається Америка, і я вважаю американців нашими союзниками та братами по зброї. Без США було б складніше, ніж з ними. Але сьогодні ми стали набагато сильнішим суспільством, ніж три роки тому, і нас не поб’ють", — говорить військовий "Санич".

Нагадаємо, що в ЄС на противагу Трампу запропонували Україні свою угоду щодо критичних мінералів, яка буде взаємовигідною для обох сторін.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп оголосив про майбутню угоду про метали з Україною та повідомив про наближення завершення війни, якому, на його думку, сприятиме саме договір про "економічне партнерство" між США та Україною.