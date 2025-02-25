Хотіли незвичайне ім'я: у РФ пара назвала новонароджену дитину Трампом

Батьки хотіли дати дитині незвичайне ім'я і вибрали прізвище 47-го президента США. Примітно, що по батькові малюк отримав на честь російського президента.

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Сім'я з російського міста Новосибірськ назвала новонародженого сина Трампом, дитина отримала по батькові Володимирович. Про це повідомили виданню "Сиб.фм" батьки хлопчика.

Сім'я визнає, що таке ім'я — нібито необов'язково відсилання в політичний бік, адже воно має безліч етимологій і за кілька років ім'я стане рідкісним.

"Хочемо, щоб у дитини було незвичайне ім'я", — пояснив ідею батько хлопчика.

Два роки тому сім'я переїхала в Білорусь, у селище недалеко від Мінська, де живуть батьки глави сімейства. Володимир працює віддалено програмістом, а Олена — флорист.

Батьки ще не отримали свідоцтво про народження дитини, мати з малюком перебувають у пологовому будинку.

Тим часом Держдума РФ розгляне законопроект про обмеження на нестандартні імена для дітей. Таким чином російська влада хоче створити список дозволених імен. Депутат Тетяна Буцька говорила, що потрібно захистити дітей від імен на кшталт Пельмень, Стіл і Тумбочка.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп може влаштувати революцію в зовнішній політиці США. Наразі він прагне налагодити відносини з Росією і 12 лютого телефонував президенту РФ Володимиру Путіну для обговорення російсько-української війни.

Нагадаємо, військові ЗСУ були обурені останніми діями Трампа. На знак протесту вони публічно знімали з форми нашивки та шеврони з прапором США.

Росія хоче розпочати економічне співробітництво зі США після досягнення миру в Україні. Москва може надати Вашингтону доступ до рідкоземельних металів.