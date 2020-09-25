Ученые выяснили, что на карантине песни птиц стали сексуальнее

Согласно новому научному исследованию, во время глобального карантина птицы пели иначе. Об этом сообщает BBC.

По словам ученых, когда шумовое загрязнение в городах снизилось, птицы повысили качество своих песен, призванных защищать территорию и привлекать пару. И хотя людям казалось, что птицы пели громче, на самом деле воробьи начали петь тише. Более мягкие и сладкие песни распространялись дальше из-за отсутствия фонового шума.

Доктор Элизабет Деррибери из отдела экологии и эволюционной биологии Университета Теннесси в Ноксвилле изучала на протяжении многих лет, как шумовое загрязнений влияет на пение птиц.

"Люди были правы в том, что птицы действительно звучали по-другому во время отключения, и они заполнили звуковую среду, которая на время исчезла", – говорит Деррибери.

Благодаря длительному изучению песен белоголовых зонотрихий (вид воробьиных птиц, – ред.), живущих в районе залива Сан-Франциско и его окрестностях, ученые смогли сравнить эффекты до и во время изоляции.

В большинстве случаев поют воробьи-самцы, и во время карантина птицы улучшили свои вокальные данные и пели "сексуальные" песни с меньшей амплитудой, чтобы защитить свою территорию и ухаживать за самками.

"Когда уровень шума упал во время карантина, их песни действительно казались более сексуальными для других птиц в популяции", – говорит Деррибери.

По мнению специалистов, это показывает, как быстро природа может оправиться от воздействия человеческого шума.

"Исследование показывает, что уменьшения шумового загрязнения практически сразу же влияет на поведение диких животных", – отмечает эксперт.

По сути, изоляция была естественным экспериментом в отношении того, как дикая природа реагирует на шум, создаваемый человеком. Например, уровень трафика через мост Золотые Ворота упал до уровня 1950-х годов, и очевидцы сообщали, что по нему бродили койоты.