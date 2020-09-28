NASA готовится доставить на МКС новый туалет, стоимостью 23 млн долларов

Новый унитаз для астронавтов станет меньше, легче и удобнее для женской команды экипажа.

Во вторник, 30 сентября, NASA запускает частный грузовой космический корабль, который доставит на МКС полезный груз, включая инструменты для научных экспериментов, новый космический туалет и даже косметику. Об этом сообщает Space.com.

Миссия под названием Cygnus NG-14 стартует из Вирджинии и доставит на МКС 3458 кг груза. Это будет 14-й полет роботизированной космического корабля Cygnus компании Northrop Grumman.

Корабль Cygnus стартует на ракете Antares в 05:27 по Киеву со стартовой площадки Среднеатлантического регионального космопорта NASA.

Груз будет включать в себя еду для экипажа, научные эксперименты и даже недавно обновленный комический туалет, чье официальное название – Универсальная система управления отходами. Груз будет доставлен для поддержки 64-й экспедиции на борту космической станции.

Космический туалет стоимостью 23 млн долларов, который был создан при участии космонавтов, станет одним из важных экспериментальных оборудований, которые будут отправлены с этой миссией на МКС. По словам представителе NASA, новый туалет на 65% меньше и на 40% легче, чем унитаз, которым сейчас оборудована МКС.

Кроме этого, туалет был оптимизирован для использования женской командой астронавтов.

"NASA потратило много времени на работу с членами экипажа, чтобы улучшить функциональность туалета", – заявила менеджер проекта NASA Advanced Exploration Systems Мелисса МакКинли.

Также на станцию будет доставлено все необходимое для эксперимента по выращиванию редиса, исследованию Onco Selectors по лечению рака, эксперимента с системой восстановления запасов воды. На станцию отправится и специальная камера, которая снимет, каково находиться на борту МКС в 360-градусной виртуальной реальности и многое другое.