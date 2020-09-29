Спасибо бионическим перчаткам. Известный бразильский музыкант через 22 года смог вернуться за рояль

Спасибо бионическим перчаткам. Известный бразильский музыкант через 22 г...

Жоао Карлос Мартинс страдает от дегенеративного заболевания. Но однажды пианист получил рождественский подарок – пару бионических перчаток...

80-летний Мартинс считается одним из лучших исполнителей Баха в ХХ веке. Но со временем из-за болезней и травм девять пальцев его рук почти потеряли подвижность, и он уже не мог играть на рояле. Не помогли и многочисленные операции. Пианист окончательно перестал играть в 1998 году, сосредоточившись на работе дирижером.

Из-за проблем с координацией пальцев он не мог держать палочку и переворачивать страницы партитур во время концерта, поэтому ему приходилось все учить наизусть. Он возглавил Камерный филармонический оркестр в Сан-Паулу, много работает с юными музыкантами, в том числе из неблагополучных регионов страны. Поєтому он популярен в Бразилии.

В конце прошлого года пианист получил рождественский подарок – пару бионических перчаток. Их придумал Убиратран Коста. "Я услышал интервью маэстро, в котором он прощался с фортепиано, и подумал, может я что-то могу придумать для него. И вот, такие получились разгибательные перчатки для кистей c пружинным механизмом для каждого пальца", – рассказал он.

пианист и изобретатель

Маэстро начал осваивать подарок и после упорных тренировок опять может играть всеми пальцами. 

Напомним, ученым удалось придать современным протезам не только природный внешний вид, но и заставить их двигаться более естественно. Недавние тесты показали, что нервы в руках пациентов можно тренировать, чтобы улучшить контроль за движениями протезных пальцев.

Группа ученых из Технологического университета Чалмерса и биотехнологической фирмы Integrum AB создали протезную руку, которую смогли подключить непосредственно к нервам женщины.