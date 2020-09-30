Гены неандертальцев увеличивают вероятность тяжелой формы COVID-19, – ученые

Современные люди и неандертальцы долгое время жили рядом, поэтому скрещивались и в результате обменивались генами.

Ученые из Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии изучали кластер генов, связанных с более высоким риском госпитализации и дыхательной недостаточности у пациентов, инфицированных коронавирусом. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Они определили, что эти гены принадлежат к группе (гаплотипу), который произошел от неандертальцев. Этот гаплотип встречается примерно у 16% населения Европы и у половины населения Южной Азии, тогда как в Африке и Восточной Азии он отсутствует.

Наиболее же распространен этот гаплотип у людей из Бангладеш, где, по оценкам, 63% имеют его. В исследовании есть ссылка на статистику Великобритании, показывающую, что люди бангладешского происхождения имеют примерно в два раза более высокий риск смерти от COVID-19, чем население в целом.

"Поразительно, что генетическое наследие неандертальцев имеет такие трагические последствия во время нынешней пандемии", – говорится в статье.

Андре Франке, директор Института клинической молекулярной биологии при Кильском университете, считает, что результаты исследования не окажут непосредственного влияния на лечение COVID-19.

Об аналогичном исследовании влияния генов неандертальцев на течение коронавирусной болезни собщалось в июле этого года.

Напомним, генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус утверждает, что пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете.