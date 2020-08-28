"Аукнулась" на психике. В ВОЗ рассказали о серьезном последствии пандемии коронавируса
Коронавирус существенно сказался на психике людей, счет пострадавших идет на миллионы, заявляют специалисты ВОЗ.
Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус утверждает, что пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете.
Об этом он заявил в четверг, 27 августа.
"COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья", — сказал генсек во время брифинга в Женеве, отметив, что психическое здоровье и до пандемии было "забытым вопросом в глобальном здравоохранении".
По словам Гебрейесуса, отсутствие социального взаимодействия оказывает влияние на психику человека.
Он уточнил, что "около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя".
Генеральный секретарь, в связи с этим предложил провести 10 октября международный онлайн-форум в поддержку служб психологической помощи, приуроченный к Всемирному дню психического здоровья.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло в мире 24 628 081 человек, за сутки прибавилось 294 922 зараженных. С начала пандемии скончалось 835 627 человек, за сутки — 6 906. Сутки ранее число умерших было 6 153.