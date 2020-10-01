Google разрешит интернет-магазинам рекламироваться бесплатно

С октября 2020 года Google сделает пользование рекламным сервисом Google Shopping бесплатным для интернет-магазинов Европы, Ближнего Востока и Африки. В такой способ компания намерена помочь развитию e-commerce, сообщает издание Socialmediatoday.com..

Решение о предоставлении бесплатного доступа к сервису Google Shopping, позволяющего онлайновым магазинам размещать рекламные объявления, было принято в связи с экономическим кризисом, возникшим в результате пандемии COVID-19. В Google понимали, что чаще всего финансовые потери несли небольшие компании, и немногие из них могли позволить себе такие дополнительные расходы, как расходы на рекламу.

Также в Google уверены, что бесплатный доступ к Google Shopping не только поможет уже существующим интернет-магазинам повысить уровень продаж, но и простимулирует других предпринимателей перевести свой бизнес в онлайн. “Ввиду карантина все больше людей делают покупки в интернете, ежедневно совершая сотни миллионов поисковых запросов в Google. И если раньше в сети они заказывали предметы первой необходимости, то сегодня приобретают буквально все”, - утверждают в компании.



Тем предпринимателям, которые используют Merchant Center и Shopping ads, не нужно ничего делать, чтобы воспользоваться инструментарием Google Shopping: их объявления будут опубликованы бесплатно автоматически.

Также Google анонсировала запуск Google Local Services на бесплатной основе в таких странах, как Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Испания, Швейцария и Великобритания. Данный сервис призван помочь пользователям найти надежных местных профессионалов, таких как сантехники, уборщики. электрики и пр. Перечисленным специалистам будет выдан «значок гарантии Google», который предоставляется компаниям, прошедшим процедуру проверки уровня квалификации Google. Подать заявку могут все компании из вышеперечисленных стран, зарегистрировавшиеся в Google Local Services.

Напомним: ранее стало известно, что Google проложит свой новый подводный интернет-кабель между США и Европой.