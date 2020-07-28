Google проложит свой новый подводный интернет-кабель между США и Европой

Проект под названием Grace Hopper станет одним из первых после 2003 года кабелей, проложенных между США и Великобританией.

Google планирует к 2022 году проложить между Нью-Йорком, Буде (Великобритания) и Бильбао (Испания) волоконно-оптический кабель для улучшения интернет-трафика. Проект увеличит пропускную способность Сети и скорость работы всех сервисов Google.

Длина кабеля до Великобритании составит 6,25 тыс. км, до Испании – 6,3 тыс. км, он пройдет по дну Атлантического океана и будет включать 16 оптоволоконных пар. Работами займется компания SubCom, с которой Google заключила контракт.

Иллюстрация: Google

В сообщении компании говорится, что Grace Hopper добавится к ее другим частным подводным кабелям: Curie, Dunant и Equiano. В нем будет реализована новая технология коммутации, что позволит повысить надежность глобальных коммуникаций.

Проект назван в честь пионера информатики Грейс Брюстер Мюррей Хоппер (1906–1992), наиболее известного своей работой над одним из первых компоновщиков (компиляторов), который имел решающее значение при разработке языка программирования COBOL.

Напомним, Google разрешила своим сотрудникам работать из дома минимум до июля следующего года из-за пандемии COVID-19.