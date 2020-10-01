"Железный человек" с аптечкой. В Британии парамедики могут вооружиться реактивными костюмами

В Великобритании реактивным костюмом, изобретателя Ричарда Браунинга, собираются вооружить парамедиков. Об этом сообщает New Atlas.

Британская Служба скорой медицинской помощи Great North (GNAAS) в сотрудничестве с компанией Gravity Industries провела первый тестовый полет в национальном парке Озерный край. Во время эксперимента, руководители скорой помощи хотели проверить, смогут ли парамедики использовать реактивный костюм для работы в пустынных и труднопроходимых районах.

Озерный край на северо-западе Англии – одно из самых красивых мест на Британских островах, но также отличается своей суровой местностью, где нередко травмируются туристы. Для того, чтобы оказываться помощь в этой местности, GNAAS управляет парком из трех вертолетов, которые ежемесячно эвакуируют десятки пациентов. Однако, даже есть районы, куда даже вертолеты не могут долететь, туда парамедики идут пешком.

Директор по оперативной деятельности и фельдшер GNAAS Энди Моусон обратил внимание на идею о том, что в будущем реактивные костюмы могут использоваться для спасения жизней. За этим последовал год переговоров между GNAAS и Gravity Industries, результатом которых стал недавний испытательный полет.

В реактивном костюме, изобретенном Браунингом и производимом Gravity Industries с марта 2017 года, используются пять мини-реактивных двигателей (два прикреплены к рукам и один в рюкзаке). Они имеют мощность 1050 лошадиных сил и позволяют развивать скорость 137 км/ч, время полета ограничено 10 минутами.

Может показаться, что это не слишком большой запас времени, но в ходе испытания Браунинг в роли летчика-испытателя доказал обратное. Он поднялся со дна долины всего за 90 секунд, что заняло бы 25 минут, если идти пешком. Затем Браунинг сыграл роль медика, симулируя оказание помощи пострадавшему, прежде чем вызвать вертолет для медицинской эвакуации.

"Наши вертолеты останутся жизненно важной частью аварийного реагирования в этой местности, как горные спасательные команды. Но речь идет о дополнении этих ресурсов чем-то совершенно новым. Мы думаем, что эта технология позволит нашей команде достичь некоторых пациентов намного быстрее. Во многих случая это облегчит страдания пациента, а в некоторых – спасет ему жизнь", – говорит Моусон.