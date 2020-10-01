30 сентября 2020 года компания Google представила ряд новых устройств и сервисов, среди которых — «оболочка» для смарт-телевизоров Google TV, сообщает издание TechCrunch.

По функционалу Google TV похож на Amazon, служа своего рода универсальным магазином, полностью заменяющим кабельное телевидение. Так, пользователям будут доступны сериалы, фильмы и реалити-шоу от Disney, france.tv, HBO Max, Netflix, Rakuten Viki, YouTube, а в скором времени и от NBC Peacock. Кроме внушительной подборки контента, сервис располагает удобным интерфейсом, благодаря чему навигация достаточно проста. Отметим также, что услуга Live TV пока доступна только тем зрителям, которые являются подписчиками YouTube TV в США. Данная услуга ($65 в месяц) обеспечивает доступ к 85-ти каналам, вещающим в прямом эфире, включая сети CNN, ESPN и Nickelodeon.

Из функционала Google TV еще стоит выделить удобный и продуманный список рекомендаций, который будет автоматически адаптироваться под каждого пользователя на основе анализа данных о просмотре им того или иного контента. Для этого при работе Google TV используются новые поисковые алгоритмы. Кстати, добавлять каналы и убирать их пользователь может самостоятельно, формируя собственную подборку. А может и воспользоваться подборками в уже существующих разделах, таких как фильмы, телешоу, приложения.

Также Google TV доступна в качестве приложения для Android-устройств, а чтобы подключиться к телевизору. необходимо будет приобрести медиаадаптер Chromecast, новая модель которого также была презентована 30 сентября.

Отметим, что Google TV является своего рода надстройкой над операционной системой Android TV. Так что Android TV продолжит существовать и работать в обычном режиме, а Google TV призвана стать ориентированной на потребительский рынок маркой. Уже в 2021 году, согласно заявлениям Google, несколько производителей представят ТВ-панели со встроенным интерфейсом Google TV.

Напомним: ранее стало известно, что Google разрешит интернет-магазинам рекламироваться бесплатно.