Взрыв сверхновой мог запустить один из ледниковых периодов на Земле, – ученые

Исследователи нашли доказательства взрыва массивной звезды около 2,5 млн лет назад.

Физики из Мюнхенского технического университета (TUM) обнаружили свидетельства сверхновой, взорвавшейся относительно близко от Земли около 2,5 млн лет назад. Об этом сообщает Phys.org.

По словам ученых, жизнь звезд с массой, более чем в десять раз превышающую массу Солнца, заканчивается сверхновой – колоссальным взрывом звезды. Этот взрыв приводит к образованию железа, марганца и других тяжелых элементов.

В слоях марганцевой корки, возраст которых составляет около 2,5 млн лет, исследовательская группа обнаружила изотопа железа-60 и марганца-53.

"Повышенная концентрация марганца-53 может рассматриваться как "дымящееся ружье" – окончательное доказательство того, что эта сверхновая действительно существовала", – говорит первый автор исследования Гюнтер Коршинек.

Если бы сверхновая находилась слишком близко к Земле, то последствия взрыва были бы колоссальными. Взрыв этой сверхновой лишь вызвал космических лучей на расстоянии в несколько тысяч лет.

"Однако это могло привести к усилению образования облаков. Возможно, существует связь с эпохой плейстоцена, ледникового периода, который начался 2,6 млн лет назад", – говорит соавтор доктор Томас Фестерманн.

Команда отмечает, что обычно марганец на Земле встречается как изотоп марганец-55. В это же время, марганец-53 образуется из космической пыли, подобной той, что находится в поясе астероидов Солнечной системы.

Новые слои отложений, который накапливаются год за годом на морском дней, сохраняют распределение элементов в марганцевых корках. Именно там группа ученых обнаружила как изотопы железа-60, так и повышенные уровни марганца-53.

"Масс-спектрометрия настолько чувствительна, что даже позволяет нам вычислить размеры взорвавшейся звезды, которая была примерно в 11-25 раз больше Солнца", – говорят исследователи.