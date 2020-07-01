Одна из самых массивных звезд в обозримой вселенной бесследно исчезла, – ученые

Звезда, которая была ярче нашего Солнца в 2,5 млн раз, бесследно исчезла. Ученые предполагают, что она могла попасть в черную дыру

Исчезнувшая звезда находилась в галактике Кинман-Гном в созвездии Водолея, что примерно 75 млн световых лет от Земли. На таком расстоянии невозможно четко увидеть отдельные звезды. Но действительно массивные звезды сияют так ярко, что оставляют свидетельства своего присутствия в виде легкого следа, который могут уловить астрономы. Об этом сообщает New Atlas.

Яркая голубая переменная звезда была огромна по меркам нашего Солнца и сияла невероятно ярко. Но почти все звезды данного типа нестабильны и подвержены масштабным вспышкам, во время которых теряют массу с очень большой скоростью.

В 2001-2011 года астрономы наблюдали за звездой, пытаясь лучше понять жизненные циклы звезд-монстров. В 2019 году группа международных ученых решила продолжить работу и понаблюдать за звездой с помощью Очень Большого Телескопа ESO (VLT). Но к немалому удивлению, звезды не оказалось на прежнем месте.

"Возможно, мы обнаружили одну из самых массивных звезд в локальной вселенной, тихо ушедшую в ночь", – говорит соавтор исследования Жозе Гро из Троицкого колледжа в Дублине.

Команда ученых обратилась к данным, полученным в 2002 и 2009 годах от двух мощных спектрометров, которые установлены на четырех мощных телескопах. В архивных данных предполагалось, что звезда пережила мощный всплеск и начала терять огромное количество своей массы, что закончилось после 2011 года.

Основываясь на предыдущих исследованиях, ученые выдвинули две потенциальные причины того, как исчезла звезда, и почему не наблюдается сверхновой.

Согласно первой теории, голубая переменная звезда, в момент завершения вспышки, могла стать более тусклым звездным телом, которое скрылось в густом облаке пыли.

Второе объяснение заключается в том, что звезда могла бы завершить свое существование, попав в огромную черную дыру. Если догадка окажется верной, то это будет первым случаем, когда чрезвычайно массивная звезда завершит свое существование подобным образом.

Но также исследователи не могут исключить, что звезда стала сверхновой в период между 1995 и 1998 годами, когда наблюдения за ней не велись. В этом случае след звезды, который астрономы обнаружили между 2001 и 2011 годами, был связан со взрывом сверхновой и плотной околозвездной среды.

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