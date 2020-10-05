Ракета Antares, которую помогали делать украинцы, доставила к МКС космический корабль

Судно Cygnus доставило на орбитальную станцию почти 3,6 тонны научных и исследовательских материалов, оборудования, а также вещей для экипажа.

5 октября космический корабль Cygnus успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в NASA. Грузовое судно вывела за пределы Земли ракета-носитель Antares, первую ступень которой разработали в Украине – в конструкторским бюро "Южное". И производится она на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова".

"14-я контрактная миссия Northrop Grumman по доставке грузов для NASA на Международную космическую станцию доставит около 8 тысяч фунтов (около 3,6 тонны – прим. ред.) научных и исследовательских материалов", – сказано в пресс-релизе.

Среди вещей, которые привез Cygnus, специальная камера, которая сделает необычные снимки астронавтов в открытом космосе. Она будет снимать все происходящее в режиме 360 градусов и затем пользователи смогут посмотреть сделанную запись при помощи VR-шлема. За разработку специальной космической камеры отвечали Felix & Paul Studios, Time Studios и эксперты по космическим технологиям Nanoracks.

Корпус гаджета герметичен, оснащен алюминиевым экраном для защиты от различного излучения в космосе и имеет системы охлаждения и нагрева, что позволит ему оставаться в условиях открытого космоса в течение недели.

Напомним, что в 2021 году звезда Голливуда Том Круз посетит МКС. Имя актера появилось в списке космических туристов, опубликованном в Альманахе космических шаттлов. Также на орбиту Земли отправится режиссер Дуг Лиман. Пилотировать космический челнок SpaceX Crew Dragon будет NASA и ветеран-астронавт Майкл Лопес-Аллегрия.