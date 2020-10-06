Сеть зарядок для электромобилей Tesla появится в Украине не раньше 2022 года

Эксперт транспортных инноваций Офиса реформ при Министерстве инфраструктуры Украины Марина Китина в ходе Киевского международного экономического форума сообщила, что сеть зарядок для американских электромобилей в этом году построена не будет, передает издание Autogeek.

По словам чиновницы, об этом ей сообщил в частной переписке представитель компании Tesla Стивен Альтман-Ричер, работающий в департаменте развития бизнеса. Он сообщил, что до 2022 года компания не намерена строить в Украине сеть Tesla Supercharger, хотя и были планы сделать это.

На карте Tesla Supercharger пока две серые отметки на территории Украины. (Фото: autogeek.com.ua)

Как сообщает Autogeek, планы построить электрозарядки озвучивались лично Илоном Маском, который в 2019 году заявлял, что заряжать авто можно будет по всей Европе “от Ирландии и до Киева”. В связи с этим на интерактивной карте Tesla Supercharger даже были сделаны специальные геометки в Ровенской и Житомирской областях. Однако пока что они так и остаются всего лишь метками.

Напомним: ранее стало известно, что Tesla получила крупный заказ на 130 электрогрузовиков: модель Semi поставят на поток.