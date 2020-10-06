В течение 2018 год космический телескоп "Хаббл" работал со сверхновой звездой, расположенной от нас на расстоянии в 70 млн световых лет. За это время телескоп сделал снимки, на которые попала ярчайшая вспышка.

Учитывая бесчисленное количество звезд во Вселенной, можно подумать, что их вспышки были бы довольно обычным явлением. Нам редко удается увидеть в видимом спектре впечатляющее развитие событий сверхновых звезд. Однако эту возможность можно получить с помощью космического телескопа "Хаббл", пишет Science Alert.

В январе 2018 года вспышка сверхновой была замечена на окраине галактики под названием NGC 2525, находящейся на расстоянии 70 миллионов световых лет. А в феврале "Хаббл" повернул свою "Широкоугольную камеру 3" в направлении вспышки и начал делать снимки.

В течение целого года, вплоть до февраля 2019, "Хаббл" продолжал делать снимки развития сверхновой по мере ее исчезновения с течением времени, до тех пор, пока она перестала быть видимой.

Космический телескоп пропустил пиковую яркость сверхновой, примерно в 5 миллиардов раз превышающую свет Солнца, но она все еще сияла достаточно ярко, когда "Хаббл" настроился на нее.

"Ни один земной фейерверк не может конкурировать с этой сверхновой звездой", - сказал астрофизик Адам Рисс из Института космических телескопов и Университета Джона Хопкинса.

Само событие сверхновой, названное SN 2018gv - больше, чем просто космический фейерверк, это один из инструментов, которые астрофизики и космологи используют, чтобы выяснить, насколько быстро расширяется Вселенная.

Она была отнесена к типу la, которая возникает, когда белый карлик в двойной паре откачивает столько материала от своего компаньона, что он становится нестабильным и взрывается в ней.

Поскольку эта критическая масса, известная как масса Чандрасекара, находится в пределах известного диапазона, у сверхновых типов Ia есть определяемая внутренняя яркость.

Помимо всего, они имеют и некоторые вариации, связанные с тем, насколько быстро сверхновая исчезает, поэтому тщательное наблюдение за этим процессом позволяет ученым точно рассчитать пиковую яркость. Это делает их чрезвычайно ценными для измерения космических расстояний.

Если вы знаете, насколько ярким является какой-то космический объект, вы можете вычислить, как далеко он находится. А если вы можете рассчитать, насколько далеко он находится, у вас есть полезный инструмент для исследования свойств пространства вокруг него.

Так, к примеру, измерения расстояния могут повлиять на то, сколько темной материи имеют галактики. Они также могут рассказать, насколько яркие эти галактики. Ну и, конечно же, являются ключом к измерению скорости расширения Вселенной; числа, которое мы, кажется, не можем точно определить, но это крайне фундаментально для космологии.

Именно поэтому Рисс, его команда и многие другие астрономы по всему миру изучают сверхновые типа Ia, такие как SN 2018gv.

Подобные наблюдения космического телескопа "Хаббл" бесценны. За 30 лет, прошедших с момента начала его работы, он в значительной степени способствовал попыткам сузить неопределенность в измерениях расстояний до сверхновых типа Ia и в расчетах скорости расширения Вселенной.