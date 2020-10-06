Новинка Spotify: сервис может найти песню по строчке из ее текста

Если вы не помните название трека, но его строки прочно засели у вас в голове, воспользуйтесь приложением Spotify.

Нововведение анонсировала Лин Ванг, дизайнер интерфейса музыкального сервиса, передает The Verge

Для того, чтобы найти песню, достаточно вспомнить несколько слов из нее, запустить приложение Spotify и вписать их в строку поиска. Далее сервис предоставит вам список всех песен с тегом “Lyrics match”, имеющих в своих текстах похожие словосочетания и фразы. Данной функцией могут воспользоваться владельцы iOS- и Android-устройств, в том числе и из Украины.



Это не единственная функция, связанная с текстами песен. В июне 2020 года Spotify анонсировал сервис Musixmatch, благодаря которому можно ознакомиться с текстом песни во время ее проигрывания. На данный момент функция доступна слушателям из 26-ти стран. Украина в их число пока не входит.

Отметим, что сервис Apple Music запустил функцию, аналогичную Musixmatch, в прошлом году.



Напомним: ранее стало известно, что популярный музыкальный сервис Spotify выходит на украинский рынок.