Netflix анонсирует новые шоу и сериалы на год вперед для пользователей смарт-ТВ

На днях стриминговый сервис запустил вкладку "Новое и популярное" для пользователей со всего мира, передает издание Variety.com.

Вкладка включает в себя пункты "Новое на Netflix", "Скоро в эфире", "Топ-10" (ежедневный рейтинг по странам) и "Стоит ожидать". Последний пункт как раз и содержит анонсы сериалов и шоу, которые компания планирует выпустить в ближайшие 15 - 365 дней. Эта функция также позволит подписчкам, из Украины в том числе, заранее установить напоминание о выходе продуктов, которые им наиболее интересны.

На данный момент "Стоит ожидать" работает только на ТВ-панелях. Netflix планирует протестировать ее и на других устройствах, в частности, ноутбуках, до конца этого года.

Как сообщает Variety.com, цель новой функции состоит в стимулировании интереса пользователей к новым продуктам стримингового сервиса и, как следствие, сокращение отписок. Возможно, Netflix будет повышать цены на услуги с 2021 года, полагают в издании, поэтому уже сегодня компания делает все возможное для наращивания аудитории.

В последний раз Netflix повышал цены в первом квартале 2019 года. Тогда цена на пакет Standard увеличилась с $10,99 до $12,99 в месяц.

По итогам второго квартала 2020 года, количество подписчиков Netflix достигло 193 млн по всему миру. Сервис планирует сообщить результаты третьего квартала 20 октября.



Напомним: ране стало известно, что в Netflix появится украинская озвучка.