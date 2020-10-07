Новый вид динозавров был обнаружен в пустыне Гоби в Монголии.

Ученые обнаружили окаменелости беззубых и двупалых динозавров, которые жили на Земле 68 млн лет назад и могли быть одними из прародителей современных попугаев. Об этом сообщает Phys.org.

По словам исследователей, обнаруженный вид динозавров имел на один палец меньше, чем у его близких родственников, что свидетельствует об адаптивности, которая позволила животным развиваться в позднемеловом периоде.

Несколько полных скелетов вида были обнаружены в пустыне Гоби в Монголии командой ученых из Эдинбургского университета.

Всеядные пернатые существа, получившие название Oksoko avarsan, вырастали примерно до двух метров в длину и имели лишь два пальца на каждом предплечье. У животных был большой беззубый клюв, похожий на тот, что встречается у современных попугаев.

Ученые отмечают, что адаптация передних конечностей говорит о том, что группа динозавров могла изменить свой рацион и образ жизни. Такие изменения позволили виду достичь большего разнообразия и увеличить свою численность.

Команда предполагает, что толчком для изменений была миграция в новые географические районы.

Также оказалось, что Oksoko avarsan были социальными существами, как и многие доисторические виды. Ископаемые останки четырех молодых динозавров были найдены вместе.

"Oksoko avarsan интересен тем, что их скелеты очень целостны, а также и то, как они были найдены – отдыхая вместе. Это показывает, что молодые особи предпочитали держаться группами", – говорит руководитель исследования Грегори Фанстон.