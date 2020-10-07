Ученые получили самое детальное изображение туманности Киля

Детализированный новый вид туманности Киля дает предварительное представление о том, что мы можем ожидать от космического телескопа NASA Джеймса Уэбба.

Новое изображение, полученное телескопом Gemini South в Чили, позволяет сфокусироваться на области звездообразования в туманности Киля, пишет CNET.

Астрономы изучают туманность Киля, чтобы больше узнать о звездообразовании. Новое изображение показывает "замысловатый танец" светящегося газа и пыли на западной стене по краю туманности. Его удалось получить при помощи уникальной особенности телескопа - адаптивной оптики.

"Адаптивная оптика компенсирует эффекты турбулентности в атмосфере Земли, чтобы получить четкие изображения, сравнимые с изображениями космического телескопа",-говорится в заявлении Национального научного фонда NoirLab (NoirLab управляет обсерваторией Джемини).

Наблюдая за туманностью в инфракрасном свете, мы можем увидеть самую четкую на сегодняшний день картину того, как массивные молодые звезды влияют на свое окружение и на формирование других звезд и планет.

Команда, создавшая изображение, во главе с астрономами из Университета Райса, опубликовала статью о достижении в The Astrophysical Journal Letters. Новые кадры настолько поразили ученых, что они назвали их ошеломляющими.

Изображение Gemini дает представление о том, что мы можем ожидать от космических телескопов следующего поколения, таких как Джеймс Уэбб.

"Такие образования, как западная стена, станут важным местом для исследований, как для телескопа Уэбба, так и для наземных телескопов с адаптивной оптикой, таких как Gemini South", - подытожил ведущий автор исследования Патрик Хартиган.