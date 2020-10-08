Qualcomm разрабатывает собственный смартфон для геймеров

Один из крупнейших поставщиков чипов анонсировал создание игрового смартфона в партнерстве с Asus.

В начале декабря компания-производитель микросхем для телефонов Qualcomm проведет мероприятие, в рамках которого анонсирует 5-нанометровые чипы нового поколения, а также планы по созданию смартфона специально для геймеров, передает издание Gsmarena.com.

Компания намерена презентовать первые в мире чипы Snapdragon 875, использующие новое высокопроизводительное ядро ​​Cortex-X1. А кроме этого — и совместную разработку с Asus. Пока о смартфоне мало что известно. Но можно утверждать, что при создании модели будут использованы графические процессоры Adreno (разработка Qualcomm). Также ходят слухи, что компания уже начала производство эталонных плат для телефона.

Asus, в свою очередь, разрабатывает его дизайн и определяет “начинку”, ведь смартфон для гейминга должен иметь дисплей с высокой частотой обновления, усиленную систему охлаждения, очень емкую батарею, удобное юзабилити и пр. В общем, в ход пойдут все лучшие наработки Republic of Gamers (принадлежит Asus) за все годы существования данного бренда.

Предположительно, геймерский смартфон появится к концу 2020 года. О его стоимости пока ничего не известно.



Напомним: ранее мы сообщали, что Apple презентует новые модели iPhone 13 октября.