Благодаря приложению Sound Analyzer от Skoda смартфон сможет определять поломки авто “на слух”

Приложение Sound Analyzer, созданное сотрудниками подразделения Skoda Auto DigiLab, сейчас проходит период тестирования. Основная задача программы — выявить проблемы при помощи анализа любых звуков, издаваемых машиной, передает издание

Работает ПО таким образом: во время езды необходимо активировать приложение и дать ему послушать шорох колес, урчание мотора, скрип подвески и пр. Затем Sound Analyzer запомнит эти звуки, преобразует их спектрограмму, визуализирует и сравнит со звуками из своей фонотеки. Алгоритм, работающий на базе ИИ, определит, что с вашей машиной не так и выдаст соответствующие рекомендации.

Приложение способно оценивать текущее состояние разных изнашиваемых деталей авто, включая систему рулевого управления, компрессор кондиционера, сцепление в коробке передач DSG. Приложение также умеет распознавать другие звуковые шаблоны. о чем может своевременно предупредить вашего автомеханика, оказав ему тем самым помощь в диагностике.

Разработчики уверяют, что на сегодняшний день программа распознает около десятка видов поломок с 90-процентной точностью.



Напомним: ранее сообщалось, что компания Skoda передумала строить завод в Украине.