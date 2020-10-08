Благодаря приложению Sound Analyzer от Skoda смартфон сможет определять поломки авто “на слух”
Автопроизводитель тестирует мобильное ПО, разработанное на базе искусственного интеллекта.
Приложение Sound Analyzer, созданное сотрудниками подразделения Skoda Auto DigiLab, сейчас проходит период тестирования. Основная задача программы — выявить проблемы при помощи анализа любых звуков, издаваемых машиной, передает издание
Работает ПО таким образом: во время езды необходимо активировать приложение и дать ему послушать шорох колес, урчание мотора, скрип подвески и пр. Затем Sound Analyzer запомнит эти звуки, преобразует их спектрограмму, визуализирует и сравнит со звуками из своей фонотеки. Алгоритм, работающий на базе ИИ, определит, что с вашей машиной не так и выдаст соответствующие рекомендации.
Приложение способно оценивать текущее состояние разных изнашиваемых деталей авто, включая систему рулевого управления, компрессор кондиционера, сцепление в коробке передач DSG. Приложение также умеет распознавать другие звуковые шаблоны. о чем может своевременно предупредить вашего автомеханика, оказав ему тем самым помощь в диагностике.
Разработчики уверяют, что на сегодняшний день программа распознает около десятка видов поломок с 90-процентной точностью.
Напомним: ранее сообщалось, что компания Skoda передумала строить завод в Украине.