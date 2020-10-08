Луна может быть покрыта камнями с Венеры

Американские ученые выяснили, что поверхность Луны может быть засыпана камнями с Венеры, на которой, возможно, существует жизнь.

Астрономы Йельского университета предполагают, что миллиарды лет назад астероиды и кометы постоянно сталкивались с Венерой. Это могло привести к тому, что небольшие обломки планеты могли не только перемещаться по поверхности планеты, но и путешествовать в межзвездном пространстве, пишет Futurism. com.

Если предположения астрономов подтвердятся практическими доказательствами, то на камнях с Венеры может скрываться жизнь. Авторы признают в своих исследованиях тот факт, что эта версия довольно абсурдная, однако ученые считают, что она имеет основания для изучения.

"Луна может послужить прекрасным местом для хранения этих древних венерианских камней. Все, что с Венеры попало на Землю, вероятно, оказалось глубоко похороненными под почвенными слоями из-за земной геологической активности. На Луне им обеспечена полная безопасность и сохранность", - говорит соавтор исследования Сэмюэл Кэбот.

Стоит отметить, что ученые рассчитывают не только на случайную удачу. Они утверждают, что гравитационного притяжения Земли и Луны будет более чем достаточно, чтобы притянуть к себе венерианские метеориты.

"Даже один такой древний фрагмент может содержать важную для науки информацию. История Венеры тесно связана с важными темами планетологии, включая приток астероидов и комет, историю атмосферы внутренних планет и возможно наличие жидкой воды", - добавил другой соавтор исследования и профессор астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Крузе, Грегори Лафлин.