Обсерватория "Джеймс Уэбб" успешно прошла акустические и вибрационные испытания

В NASA сообщают, что на днях "Джеймс Уэбб" хорошо проявил себя во время вибрационных и акустических тестов. Впереди его ждет финальное испытание, после которого состоится запуск.

Во время испытаний обсерваторию подвергали вибрациям такой же силы, как во время полета на орбиту ракеты-носителя. Предполагается, что “Джеймс Уэбб” будет располагаться внутри головного обтекателя ракеты "Ариан-5". Тесты были проведены при содействии аэрокосмической компании Northrop Grumman, Южная Калифорния (США).





Согласно последним планам, ракета-носитель с "Джеймсом Уэббом" на борту будет стартовать с космодрома Куру (Франция) 31 октября 2021 года.



Благодаря конструкции зеркала, “Уэбб” еще мощнее “Хаббла”. Его зеркало состоит из 18 шестиугольных сегментов, имеет диаметр 6,5 м и площадь в 25 м², что в шесть раз превосходит размеры зеркала "Хаббла". Масса зеркала составляет 705 кг, а разрешающая способность — менее 0,1 угловой секунды (угловая секунда — астрономическая единица измерения малых углов, соответствующая секунде плоского угла, — прим. ред.). Каждый сегмент зеркала весит 20,1 кг, изготовлен из бериллия, легкого и прочного металла, и позолочен. При чем толщина позолоты — всего 100 нм, что в 1000 раз тоньше человеческого волоса, а ее вес — 48 г. Ученые решили применить золото, потому что оно очень хорошо отражает инфракрасное излучение. Зеркало, имеющее конструкцию бутона, будет закрыто при запуске, а попав на орбиту, раскроется в течение 14 - 17 дней.

Задача “Джеймса Уэбба” исследовать космос, используя инфракрасную часть спектра, благодаря чему он сможет разглядеть более холодные и старые объекты, в отличие от “Хаббла”, который использует ближний инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон, т.е. оптическое излучение, доступное и нам с вами.

Напомним: орбитальная обсерватория получила свое название в честь Джеймса Уэбба, который руководил NASA c 1961 до 1968 гг. и контролировал все первые пилотируемые запуски ракет. Проект начали разрабатывать еще в 1997 году и планировали вывести на орбиту в 2007-ом. Однако разработка оказалась очень дорогой, и когда затрачиваемая на нее сумма превысила $4,5 млрд, работы приостановили. В 2011 году ученые снова вернулись к проекту, и на этот раз запланировали запуск на 2018 год. Однако сборку удалось окончить только в 2019-ом, затем нужно было провести испытания. И наконец было решено отправить “Джеймса Уэбба” в космос в 2021 году. Надеемся, что уж этот срок — последний.



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