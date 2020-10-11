Накрыла всю Антарктику. Озоновая дыра достигла невероятных размеров

Европейская служба мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) сообщила о том, что озоновая дыра над Антарктикой достигла максимального размера за последние 15 лет.

Согласно заявлению Всемирной метеорологической организации (ВМО), озоновая дыра активно росла еще с середины августа и к началу октября увеличилась примерно до размера 9,2 млн квадратных миль. Позже она "сжалась" примерно до 8,9 млн квадратных миль и охватила почти весь Антарктический континент, пишет CNN.

"Каждый год дыра ведет себя по‑разному. Озоновая дыра 2020 года напоминает ту, что была в 2018 году (по размеру они примерно равновелики). За последние 15 лет это один из самых высоких показателей", - говорит Винсент-Анри Пой, директор CAMS.

Озоновый слой разрушается при чрезвычайно низких температурах (от -78°C), когда образуются стратосферные облака. Они содержат кристаллы льда, которые превращают инертные химические вещества в реактивные соединения, разрушающие озон.

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По заявлению NASA, прошлогодняя озоновая дыра была особенно мала из-за необычных погодных условий, которые вызывают более теплые стратосферные температуры над Антарктидой. С наступлением лета озоновая дыра должна сократиться по мере повышения температуры в Южном полушарии и вернуться в норму к декабрю.

"Появление озоновой дыры вновь указывает на необходимость соблюдения Монреальского протокола 1987 года, запрещающего выбросы озоноразрушающих химических веществ", - отметил Винсент-Анри Пой.

По оценкам экспертов, применение прописанных в протоколе мер приведет к тому, что озоновый слой начнет восстанавливаться и сможет к 2060 году вернуться к уровню до 1980 года.

Программа глобальной службы атмосферы ВМО тесно сотрудничает с Европейской службой мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), NASA, а также Министерством окружающей среды Канады и другими партнерами в области мониторинга озонового слоя земли. Озоновый слой является важной часть стратосферы, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения.