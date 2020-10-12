Meizu не будет выпускать смартфоны, зато порадует своим первым планшетом

Китайский производитель электроники Meizu решил приостановить выпуск смартфонов. Вместо них бренд выйдет на рынок с другими устройствами, передает издание Gizchina.

В 2020 году компания презентовала телефоны линейки Meizu 17, которые не снискали широкой популярности среди пользователей. Дело в том, что аппараты, работающие на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865, не выдержали конкуренции. С такими же чипами и по схожей цене (от $510 до $670) в этом году вышли модели от Samsung, Xiaomi, Vivo и ряда других производителей. Что касается обновления популярных Meizu X8 и Meizu Note 8 с Android 8 Oreo до Android 10, то и в этом случае от удача отвернулась от производителя. В процессе обновления версии ОС, возникло множество проблем, которые компания так и не смогла устранить. К примеру, владельцы смартфонов жаловались на то, что не работают сканер отпечатков пальцев и Bluetooth-протокол. А некоторые смартфоны вообще утратили возможность совершать и принимать звонки, потому как операторы сотовой связи не могли идентифицировать их IMEI в сети (IMEI — сокращение от International Mobile Equipment Identity, — уникальный идентификационный номер смартфона, — прим. ред.). В итоге пришлось забыть об обновлениях и оставить все, как было. Не удивительно, что многие пользователи были разочарованы в телефонах Meizu.

Приблизительно так будет выглядеть планшет от Meizu. (Скриншот: gizchina.com)



В связи с неудачами, было решено пока оставить производство смартфонов в покое и переключиться на другие ниши рынка. Бренд намекнул, что сейчас ведется работа над двумя проектами — это смарт-часы и планшет, опубликовав на своих страницах в китайских соцсетях видео с комментарием: “А что если мы превратим Meizu 17 Pro в планшет…”. Ролик демонстрирует, как телефон указанной модели увеличивается до планшетных габаритов. Но в компании пока молчат, не желая ни подтверждать, ни опровергать информацию о готовящейся новинке.



Кстати, 10 лет назад Meizu презентовала концепт Meizu mBook, который имел довольно неплохие на то время характеристики, но на рынок это устройство так и не вышло.



Напомним: ранее стало известно что Meizu представит новый смартфон Note 9.