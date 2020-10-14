Разобрать по кусочку. Восемь стран мира подписали договор об освоении Луны

Восемь стран мира подписали международный договор об освоении Луны. Об этом сообщается на сайте NASA.

Документ был подписан Канадой, США, Австралией, Италией, Японией, ОАЭ, Великобританией и Люксембургом.

Договор называется "Соглашение Артемиды" и призван регулировать такие вопросы, как добыча полезных ископаемых на спутнике Земли. Подписание договора произошло в онлайн-режиме в рамках Международного конгресса астронавтов. Россия и Китай соглашения не подписывали.

В США подчеркнули, что подписанные соглашения основываются на положениях Договора о космосе, который был заключен еще в 1967 году. Документ запрещал устанавливать суверенитет над любым космическим телом или его частью. В NASA отмечают, что его формулировки расплывчаты и ограничивают реальное применение документа. С этой целью, как сообщают в агентстве, и был заключен новый договор.

Новое же соглашение, хотя и не позволяет устанавливать суверенитет над отдельными участками Луны, но разрешает добычу полезных ископаемых. Документ позволяет создавать базы по добыче полезных ископаемых и "зоны безопасности" вокруг них для предотвращения конфликтов с другими странами.

Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что американская сторона надеется, что Россия в будущем присоединится к соглашению, или по крайней мере, будет соблюдать его положения.