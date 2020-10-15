Срезал путь. Корабль "Союз" доставил экипаж на МКС за рекордное время

Трое космонавтов были доставлены на станцию всего за три часа.

Космический корабль "Союз" доставил на МКС трех космонавтов за рекордно короткое время. Об этом сообщает Space.com.

Российский космический корабль "Союз МС-17" с астронавтом NASA Кэтлин Рубинс и российскими астронавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым пристыковался к Международной космической станции 14 октября. Стыковка произошла всего через 03:03 часа после старта корабля с Байконура.

Обычно космическому кораблю "Союз" требуется около 6 часов, чтобы добраться до МКС, а сам корабль должен совершить около 4 витков вокруг Земли. Но "Союз МС-17" ограничился всего двумя витками, что сделало его первым кораблем "Союз" с экипажем, который опробовал "ускоренный" метод сближения.

Ранее Россия опробовала двухвитковый метод сближения на своем корабле для доставки грузов "Прогресс", который почти идентичен космическому кораблю "Союз". На данный момент пять миссий "Прогресс" использовали новый метод сближения с МКС. Самый быстрый на сегодняшний день полет "Прогресс 70" на МКС занял 03:48 часов с момента старта.

Полеты "Союз" и "Прогресс" традиционно занимали около двух дней, чтобы добраться до МКС. В 2013 году космический корабль "Союз", доставивший на орбиту членов 35-й экспедиции, впервые испытал шестичасовой путь к МКС. Последний рейс 64-й экспепдиции сократил время пути вдвое.

Трое космонавтов, прибывших на МКС, проведут около 6 месяцев, работая на борту орбитальной лаборатории в составе 64-й экспедиции. Они присоединились к астронавту NASA Кристоферу Кэссиди и космонавтам "Роскосмоса" Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, которые прибыли на МКС в апреле 2020 года.