Россияне на МКС остались без удобств, пользуются американским туалетом

Специалисты Центра управления полетами посоветовали космонавтам "пока оставить все как есть".

В российском модуле на Международной космической станции сломался туалет. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне пока пользуются уборной на американском сегменте.

"По АСУ (ассенизационно-санитарное устройство - ред.) информацию передали, пока оставляем все как есть и пользуемся туалетом на американском сегменте", – сказал специалист Центра управления полетами.

Сейчас на МКС два туалета и оба – российского производства. Они стоят на модулях "Звезда" и Tranquility. Еще один туалет американского производства был доставлен на МКС совсем недавно. Планировалось, что его установят на сегменте США.

Напомним, в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) определены два возможных места утечки воздуха. Одно из них находится у аппаратуры широкополосной системы связи, а второе – в районе трубопроводов.