Конфетти и пена. Космонавты придумали забавный способ найти утечку на МКС

Отверстие, через которое происходит утечка воздуха, "безумно мало", так что экипажу МКС ничего не угрожает. Однако космонавты все же решили навести на станции порядок и ликвидировать космическую течь.

Небольшую утечку воздуха на Международной космической станции зафиксировали еще в августе. Чтобы найти "пробоину", решили использовать конфетти и мелко резанный пластик, закрепив кое-где кусочками пены.

Об этом сообщают РИА Новости.

Конфетти и полоски пластика послужат индикатором для определения малоощутимого потока воздуха. По замыслу авторов идеи, закрепленные полоски будут отклоняться в направлении отверстия, а свободно плавающие сгруппируются возле места утечки.

"Полет фантазии в этом плане не ограничен", – прокомментировал инициативу экипажа космонавт Юрий Гидзенко.

Чтобы эксперимент был чистым, в том квадрате промежуточной камеры российского модуля "Звезда", где предположительно находится утечка, две камеры GoPro. Видео с камер будет в режиме реального времени передаваться экипажу и на Землю. Люки в этом сегменте заранее будут закрыты.

При этом космонавты отмечают, что утечка воздуха на станции "безумно мала", она то возникает, то исчезает: предположительно, отверстие или трещина, из-за которых она возникла, не превышает 0,6-0,8 мм.

В прошлый раз утечка воздуха на МКС произошла в августе 2018 года. Позже было установлено, что это произошло из-за пробоины в бортовом отсеке пилотируемого корабля "Союз МС-09", пристыкованного к станции. Отверстие диаметром 1,5 миллиметра заделали с помощью салфеток, пропитанных герметиком. При этом причина образования дыры до сих пор неизвестна, так как результаты расследования были засекречены.