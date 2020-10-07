На МКС локализовали два возможных места утечки воздуха

В российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС) определены два возможных места утечки воздуха. Одно из них находится у аппаратуры широкополосной системы связи, а второе – в районе трубопроводов. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

Ранее было обнаружено, что утечка происходит в модуле "Звезда" (красная стрелка на фото). Но найти, где именно, не удавалось, так как возможное место утечки очень маленькое. Тогда было решено "подвесить" в воздухе в подозрительных местах маленькие твердые частицы и с помощью видеокамер проследить за их движением. Так и было сделано.

В "Роскосмосе" повторяют: ситуация не представляет опасности для экипажа, так как нынешняя потеря воздуха из станции крайне незначительная.

МКС постоянно теряет немного воздуха. Поэтому его пополняют из баллонов, доставляемых регулярно с Земли. В них под высоким давлением находится смесь кислорода и азота.

В сентябре 2019 года было замечено, что потеря воздуха увеличилась. Несколько месяцев прирост был небольшим, но в августе этого года произошло значительное увеличение темпов. Так, в сентябре 2019 года утечка составляла 270 г в сутки, в августе 2020-го — 540 г, а в сентябре она выросла до 1,4 кг.

Кристофер Кэссиди, нынешний командир МКС и бывший "морской котик", главный по поиску утечки на станции

Поэтому члены экипажа станции начали проверку на утечки, герметизируя каждую секцию МКС и отслеживая давление воздуха. Сами они на четыре дня закрылись в модуле "Звезда", в котором, как оказалось, и была утечка.