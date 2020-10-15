В Украине цена iPhone 12 будет стартовать от 25,5 тыс. грн

13 октября Apple в ходе онлайнового мероприятия представила линейку смартфонов iPhone 12, в которую вошли четыре флагмана.

Во время презентации были озвучены цены на новинки в США, а также даты поступления в продажу. Сегодня стало известно, сколько будут стоить телефоны в украинских магазинах. Об этом сообщает издание itc.ua.

Цена iPhone 12 mini

Стоимость этой модели стартует от 25 499 грн. Диагональ его дисплея равна 5,4-дюйма. Объем оперативной памяти — 4 Гб, объем встроенной памяти — 64 Гб, поддержка 5G, 12-мегапиксельная широкоугольная и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камеры. За скорость и качество работы телефона отвечает чип A14 Bionic.

Цена iPhone 12

Стоимость второй младшей модели из линейки будет равна 29 999 грн. За эти деньги пользователь получит объем оперативной памяти — 4 Гб, объем встроенной памяти — 64 Гб, поддержку 5G, процессор A14 Bionic. 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR, две камеры на задней панели, а также камеру на фронтальной панели, оснащенные функцией "ночной режим".

Цена iPhone 12 Pro

Старшая модель будет стоить дороже — от 36 999 грн. а все потому, что имеет бОльший объем памяти: 6 Гб/128 Гб; и прокачанный функционал камер. Камера у этого телефона тройная, а не сдвоенная, как у младших моделей, оснащенная сканером LiDAR и функцией Deep Fusion, умеющей грамотно объединять несколько снимков в один.

Цена iPhone 12 Pro Max

Данный флагман обойдется в 39 999 грн. От предыдущего его отличает лишь размер — 6,7-дюймов и объем встроеннойпамяти — 256 Гб.

Что касается представленной смарт-колонки HomePod mini, то она действительно будет стоить дешево, как и прогнозировалось, — от 2 999 грн.



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