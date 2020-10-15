Над Землей могут столкнуться 2800 кг космического мусора на скорости 52 950 км/ч

Советский спутник и ступень китайской ракеты могут создать еще больше опасных обломков на орбите.

В пятницу, 16 октября, на орбите Земли может появиться еще больше опасного космического мусора. Об этом сообщает Space.com.

Два больших объекта сблизятся друг с другом в пятницу, около 03:56 по Киеву, согласно данным калифорнийской отслеживающей компании LeoLabs.

Столкновение может произойти в 991 км над южной частью Атлантического океана, недалеко от побережья Антарктиды. Последующие расчеты LeoLabs показывают, что вероятность столкновения составляет более 10%, что достаточно много, учитывая общую массу объектов в 2800 кг. Они будут мчаться навстречу друг другу со скоростью 52 950 км/ч.

"Предстоящее событие сопряжено с очень высоким риском", – отмечают в LeoLabs.

Астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл идентифицировал два объекта, как неработающий советский навигационный спутник под названием "Парус" и отработанная ступень китайской ракеты.

По данным Макдауэлла, столкновение этих двух объектов приведет к значительному (на 10-20%) увеличению числа обломков на никой околоземной орбите.

Но такое столкновение будет далеко не первым на орбите Земли. Например, в феврале 2009 года работающий спутник связи Iridium 33 столкнулся с неработающим военным спутником России "Космос-2251". В результате столкновения образовалось 1800 отслеживаемых объектов, а также много других – слишком маленьких, чтобы их можно было обнаружить.

Также человечество дважды преднамеренно создавало большое количество космического мусора. Речь идет о противоспутниковых испытаниях в 2007 и 2019 годах, проведенных Китаем и Индией.

Грозящее столкновение в пятницу подчеркивает растущую угрозу, которую орбитальный мусор представляет для космических полетов и исследований. Например, МКС пришлось трижды маневрировать в 2020 году, чтобы не столкнуться с обломками.