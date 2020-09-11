Большая часть мусора из РФ. Астрономы назвали 50 самых опасных объектов на орбите Земли

Группа экспертов составила список из наиболее опасного космического мусора на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает Forbes.

Доклад, который будет представлен на Международном астронавтическом конгрессе (МАК), составили 11 отдельных групп ученых из США, России, Китая, Японии, Европы. Она проанализировали тысячи обломков крупного космического мусора, которые в настоящее время вращаются вокруг Земли.

Цель исследования заключалась в том, чтобы совместно решить, какие объекты представляют наибольший риск появления еще больше количество мусора в результате столкновения. Объекты оценивались по вероятности столкновения с другим космическим мусором, а также по их массе, длине и ряду других факторов.

Каждая группа провела собственную оценку, на основе которых и был создан список из 50 худних объектов.

"Никогда раньше 11 разных команд из 13 стран и организаций не работали совместно над списком самых худших объектов", – говорит ведущий автор статьи из американской фирмы Centauri Даррен Макнайт.

Есть надежда, что тревога по поводу некоторых их этих объектов может побудить правительства и промышленность к действиям по борьбе с космическим мусором. На данный момент космический мусор на орбите включает в себя 3 тыс. мертвых спутников, 15 тыс. более мелких обломков и 150 тыс. еще меньших фрагментов необнаруживаемого мусора, что представляет значительную угрозу для спутников.

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Первые 20 объектов в списке – это большие ракетные ускорители, запущенные Россией и Советским Союзом в период с 1987 по 2007 год. Речь идет об ускорителях SL-16 R/B, которые весят по 9 тыс. кг каждый и находятся на высоте более 800 км. Эксперты утверждают, что если два таких ускорителя столкнутся, то последствия будут катастрофическими.

"Столкновение двух объектов весом 9 тыс. кг может удвоить количество обломков на низкой околоземной орбите. Появилось бы 15 тыс. отслеживаемых объектов. Такой прогноз является максимальны, но это не один шанс на миллион, а один на тысячу каждый год", – говорит Макнайт.

Ускорители также вращаются в кластерах, то есть они остаются на схожих орбитальных путях.

"И эти кластеры формировались десятилетиями. Бог каждый год бросает кости. Кумулятивная вероятность (столкновения, – ред.) растет", – подчеркивает эксперт.

В список также входят несколько спутников, где неработающий спутник Европейского космического агентства ENVISAT, запущенный в 2002 году, считается самым опасным. Он весит 7800 кг и находится на высоте 765 км. Вместе с ним в зоне риска находятся российский спутник "Метеор 3М", запущенный в 2001 году, а также японские спутники ADEOS I и II, запущенные в 1996 и 2002 годах.

Остальная часть списка почти полностью состоит из российских ракетных ускорителей и спутников, а также двух японских ракетных ускорителей, одного китайского и одного французского. Всего в списке 43 объекта российского происхождения, среди которых 35 ракетных ускорителей и 8 спутников.

В своем исследовании ученые попытались выделить объекты космического мусора, которые необходимо убрать с орбиты в первую очередь. В последние годы для этого было создано несколько проекты, таких как японская компания Astroscale, британский проект RemoveDEBRIS, который собирается "гарпунить" мусор и затягивать его в атмосферу.

На данный момент в ООН есть четкие правила для компаний и стран по удалению собственного мусора с орбиты в течение 25 лет, но они не соблюдаются. Многие требуют, чтобы правительства предприняли более жесткие меры по очистке космического мусора и обеспечили будущим поколениям такой же доступ к космосу, какой есть на сегодняшний день.