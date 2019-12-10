На орбиту Земли в 2025 году запустят космического мусорщика
2019-12-10 18:00:00
Зонд с четырьмя конечностями должен убрать с орбиты 100-килограммовый кусок мусора
Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается в 2025 году запустить на орбиту Земли космического мусорщика. Об этом сообщает The Guardian.
Новая миссия станет первой по очистке орбиты планеты от разнообразных обломков. Запуск миссии ClearSpace-1 обойдется в ЕКА в 120 млн евро. Ожидается, что четырехрукий роботизированный сборщик мусора выведет с орбиты пока только один крупный осколок.
Но в агентстве надеются на то, что миссия станет первым шагом в широкомасштабной операции по очистке орбиты. ЕКА также призывает одобрить новые правила, которые возложат ответственность за отработанные спутники на тех, кто их запустил.
"Представьте, насколько опасным было бы плавание в открытом море, если бы все корабли, которые были когда-либо утеряны, все еще дрейфовали на поверхности. На данный момент, это текущая ситуация на орбите, и нельзя допустить ее продолжения", – заявил генеральный директор ЕКА Ян Вернер.
За минувшие 60 лет вокруг Земли накопилось тысячи тонн мусора, включая старые детали ракет, около 3,5 тыс. неработающих спутников и примерно 750 тыс. более мелких фрагментов. Мусор обычно вращается по орбите планеты со скоростью 20000 км/ч.
Если не очистить орбиту, то вероятность столкновения с обломками существенно вырастет, так как на орбиту были выведены еще тысячи спутников.
Целью миссии ClearSpace-1 является кусок мусора под названием Vespa, который был оставлен на орбите на высоте около 800 км. Он принадлежит пусковой установке ЕКА Vega, которая стартовала в 2013 году. Так, Vespa весит 100 кг, ее размеры достигают небольшого спутника.
Зонд ClearSpace будет запущен на целевую орбиту, где он выследит и захватит Vespa, а потом уберет с орбиты планеты. При этом, как обломок, так и мусорщик сгорят в атмосфере Земли.
В будущем планируется создать робота-уборщика, который мог бы выбрасывать с орбиты в атмосферу Земли мусор, но при этом оставаться на прежнем месте.
Как ранее сообщал Фокус:
- Астрономы бьют тревогу из-за спутников Маска, которые мешают изучать космос. Яркая вереница интернет-спутников Starlink затмевает далекие звезды и галактики.
- 24 мая в 05:30 по киевскому времени SpaceX запустила первые 60 спутников Starlink. Компания SpaceX с третьей попытки успешно запустила на околоземную орбиту часть спутников.
- Позже на Земле наблюдали за тем, как вереница спутников Маска пересекает ночное небо. Их заснял фотограф Марко Лангбрук в Лейдене (Нидерланды) всего через день после запуска.
- Также сообщалось, что интернет-спутник SpaceX чуть не столкнулся с космической метеостанцией. Аварию предотвратило Европейское космическое агентство, SpaceX принять меры отказалась.
- Уже в октябре Илон Маск написал в Twitter с помощью спутникового интернета Starlink. Он сперва объяснил, что попытается воспользоваться спутниковым интернетом для того, чтобы твитнуть, а позже написал: "Вау, это сработало!".
- А 12 ноября SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников, попутно установив рекорд. На орбиту было выведено еще 60 спутников Starlink.