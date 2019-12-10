На орбиту Земли в 2025 году запустят космического мусорщика

Зонд с четырьмя конечностями должен убрать с орбиты 100-килограммовый кусок мусора

Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается в 2025 году запустить на орбиту Земли космического мусорщика. Об этом сообщает The Guardian.

Новая миссия станет первой по очистке орбиты планеты от разнообразных обломков. Запуск миссии ClearSpace-1 обойдется в ЕКА в 120 млн евро. Ожидается, что четырехрукий роботизированный сборщик мусора выведет с орбиты пока только один крупный осколок.

Но в агентстве надеются на то, что миссия станет первым шагом в широкомасштабной операции по очистке орбиты. ЕКА также призывает одобрить новые правила, которые возложат ответственность за отработанные спутники на тех, кто их запустил.

"Представьте, насколько опасным было бы плавание в открытом море, если бы все корабли, которые были когда-либо утеряны, все еще дрейфовали на поверхности. На данный момент, это текущая ситуация на орбите, и нельзя допустить ее продолжения", – заявил генеральный директор ЕКА Ян Вернер.

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За минувшие 60 лет вокруг Земли накопилось тысячи тонн мусора, включая старые детали ракет, около 3,5 тыс. неработающих спутников и примерно 750 тыс. более мелких фрагментов. Мусор обычно вращается по орбите планеты со скоростью 20000 км/ч.

Если не очистить орбиту, то вероятность столкновения с обломками существенно вырастет, так как на орбиту были выведены еще тысячи спутников.

Целью миссии ClearSpace-1 является кусок мусора под названием Vespa, который был оставлен на орбите на высоте около 800 км. Он принадлежит пусковой установке ЕКА Vega, которая стартовала в 2013 году. Так, Vespa весит 100 кг, ее размеры достигают небольшого спутника.

Зонд ClearSpace будет запущен на целевую орбиту, где он выследит и захватит Vespa, а потом уберет с орбиты планеты. При этом, как обломок, так и мусорщик сгорят в атмосфере Земли.

В будущем планируется создать робота-уборщика, который мог бы выбрасывать с орбиты в атмосферу Земли мусор, но при этом оставаться на прежнем месте.

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