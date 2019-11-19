Астрономы бьют тревогу: спутники Маска мешают изучать космос

Яркая вереница интернет-спутников Starlink затмевает далекие звезды и галактики

В понедельник, 18 ноября, астрономы не смогли получить изображения двух галактик рядом с Млечным путем из-за вереницы интернет-спутников Starlink Илона Маска. Об этом сообщает Forbes.

По словам двух астрономов, они пытались исследовать объекты в далеком космосе с помощью телескопа в Чили.

"Мы собирались провести наблюдения во второй половине ночи и увидели все эти светящиеся полосы, которые оказались спутниками Starlink", – говорит ученый из исследовательского университета Нортуэстерн Клифф Джонсон.

Джонсон является частью команды, изучающей галактики, в которых преобладает темная материя. Недавней ночью команда сделала около 40 снимков ночного неба, нацеливаясь на маленькие Магеллановы Облака, две карликовых галактики рядом с Млечным путем.

"Огромное количество спутников Starlink пересекло небо, из них 19 объектов сильно повлияли на снимки. Поезд из спутников проходил более 5 минут! Это не круто", – добавила соавтор исследования Клара Мартинес-Васкес.

Компания Маска SpaceX планирует запустить всего 42 тыс. интернет-спутников. Первые 120 спутников вращаются на высоте 280 км, но в будущем их рабочая высота составит 550 км. Несмотря на это, объекты будут видны из биноклей и телескопов. По словам астрономов, для изучения космоса необходимо темное небо, а растущее количество спутников создаст еще больше точек искусственного света.

"Они (спутники, – ред.) достаточно велики, чтобы отражать большое количество солнечного света", – заявил исследователь из Нидерландского института радиоастрономии Сиз Басса.

Ученые также разъясняют, что глубокой ночью спутники Маска невидны, так как находятся в тени Земли. Но в предрассветное время, лучшие часы для астрономических исследований, объекты становятся слишком яркими в лучах восходящего солнца.

"Именно тогда, когда вы надеетесь получить данные, небо пересекает вереница ярких спутников. Вы тратите драгоценное время, ожидая пока они пролетят мимо", – подытожил Джонсон.

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