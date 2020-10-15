Блестящая угроза. Ученые назвали блестки опасными для озер и рек

Ученые обнаружили, что блестки в косметике и красках для тела могут нанести вред рекам и озерам. Об этом сообщает ВВС.

По словам ученых, не спасают ситуацию даже биоразлагаемые альтернативы обычных блесток. Дело в том, что блестки содержат микропластик, который попадает в реки и океаны, где разлагается течение многих лет.

В прошлом году ученые призвали ввести полный запрет на блестки из-за опасений, что частицы загрязняют океаны и наносят вред морской жизни. Новое исследование подтвердило эти опасения.

Во время лабораторных исследований все виды блесток негативно влияли на рост прудовых растений и микроскопических водорослей.

"Блестки – это разновидность микропластика, который создает те же эффекты, что и другие виды микропластика, его нельзя выбрасывать в больших количествах в окружающую среду. И если вы наносите его в качестве макияжа, было бы разумно вытирать блестки и выбрасывать в мусорное ведро, а не смывать водой", – говорит биолог из Университета Англии Раскин, доктор Данниэль Грин.

Для эксперимента ученые взяли воду, отложения и растения из реки в Норфолке. В лаборатории они создали миниатюрные пруды, в которые добавили шесть различных видов блесток.

Абсолютно все виды сократили количество обычных водных растений, таких как ряска, а также микроскопических водорослей. Биоразлагаемые блестки из целлюлозы также увеличили количество инвазивного вида улиток, что может привести к нарушению пищевой цепочки.

Также в эксперименте проверили влияние большего количество блесток, например, на фестивалях или других мероприятиях. Исследователи выяснили, что беспокоиться следует о влиянии меньшего количества блесток, которые используются в макияже.

Отмечается, что воздействие на растение и улиток было зафиксировано через 36 дней и пока неизвестно, как ситуация изменится в долгосрочной перспективе.