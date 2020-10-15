Без людей:  Xiaomi построит полностью автоматизированный завод по выпуску смартфонов

На предприятии будут работать только роботы. Их задача — выпускать более 10 млн телефонов в год.

Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь в интервью изданию China Daily заявил, что в планах компании - построить роботизированный смарт-завод для производства мобильных телефонов.

В компании решили отказаться от живой рабочей силы для того, чтобы снизить себестоимость аппаратов. Поэтому все этапы производства будут автоматизированы на 100%. Согласно предварительным планам, смарт-завод будет обеспечивать достаточно большие объемы производства - более 10 млн единиц в течение 12-ти месяцев. То есть, на сборку одного бюджетного смартфона будет тратиться 3 секунды.

Прежде чем браться за столь масштабный проект, бренд решил поэкспериментировать и полгода назад запустил небольшой автоматизированный завод, способный выпустить 1 млн смартфонов премиум-класса в год. Он расположен на территории Пекинской зоны экономического и технологического развития.



Где будет находиться новый завод, каковы размеры вложений в его создание, а также какими будут цены на выпускаемые на нем смартфоны, Лэй Цзюнь не сообщил.



Ранее стало известно, что Xiaomi показала новый смартфон с дисплеем вместо крышки.