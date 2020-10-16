Совместный проект ESA и JAXA зонд BepiColombo успешно завершил первый из двух запланированных облетов Венеры. Об этом сообщает New Atlas.

Роботизированный космический аппарат приблизился к поверхности Венеры на расстояние 10720 км в рамках своего семилетнего путешествия к Меркурию.

Во время облета две из трех камер на модуле были включены за 20 часов до сближения, а после отправили полученное видео в Центр управления полетом в Дармштадте, Германия. Также 7 из 11 научных инструментов были включены и отправили данные о планете и ее плотной атмосфере.

Облет также позволил BepiColombo провести одновременные наблюдения вместе с климатическим орбитальным аппаратом JAXA Akatsuki Venus Climate Orbiter и его околоземной обсерватории Hisaki Spectroscopic Planet Observatory и наземными станциями.

Зонд BepiColombo был запущен 20 октября 2018 году и должен выйти на орбиту вокруг планеты Меркурий в 2025 году. Космическому аппарату придется совершить в общей сложности девять планетарных облетов, используя гравитацию. Первый пролет вокруг Земли был совершен 10 апреля 2020 года, еще два вокруг Венеры – второй состоится 10 августа 2021 года. Тогда зонд приблизится к планете до 550 км. Еще шесть облетов будут совершены вокруг Меркурия. Все планетарные облеты совершаются с помощью сил гравитации и тяги, которую обеспечивают ионных двигателей корабля.

После первого облета Меркурия 22 октября, BepiColombo должен будет откорректировать свою траекторию, а затем снова включить двигатели в мае 2021 года. Во время первого облета зонд сблизится с Меркурием до 200 км. Когда миссия завершится в 2025 году, два космических аппарата, из которых состоит зонд BepiColombo, отсоединятся друг от друга и будут вращаться самостоятельно.

"После успешного пролета Земли, где наши инструменты работали даже лучше, чем ожидалось, мы с нетерпением ждем результатов облета Венеры. Нам придется набраться терпения, пока наши специалисты изучат данным. Мы надеемся, что сможем получить некоторую информацию о температуре и плотности атмосферы, химическом составе и облачном покрове, а также о взаимодействии магнитной среды Солнца и Венеры. Но больше данных мы получим во время следующего облета Венеры", – говорит научный сотрудник проекта BepiColombo ЕКА Йоханнес Бенкофф.