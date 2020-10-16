Ученые выяснили, когда взорвется близкая к Земле звезда Бетельгейзе

Новое исследование показало, что может пройти еще 100 тыс. лет, прежде чем красный сверхгигант Бетельгейзе взорвется в сверхновую. Об этом сообщает Phys.org.

Исследование, проведенное доктором Меридит Джойс из Австралийского национального университета, не только продлило жизнь Бетельгейзе, но и уточнило ее размеры, а также расстояние до Земли.

Красный сверхгигант давно очаровывал ученых, но в последнее время привлек к себе еще больше внимания, когда на время утратил яркость.

"Обычно это одна из самых ярких звезд на небе, но с конца 2019 года мы наблюдали два падения яркости Бетельгейзе. Это вызвало предположение, что звезда может вскорости взорваться. Но наше исследование дает другое объяснение. Мы знаем, что первое затмения было связано с пылевым облаком. Второе затмение, вероятно, было связано с пульсацией самой звезды", – говорит Джойс.

Исследователи использовали гидродинамическое и сейсмическое моделирование, чтобы узнать больше о физике, управляющей этими пульсациями. По словам соавтора работы Шинг-Чи Леунга из Токийского университета, анализ подтвердил, что пульсация была вызвана волнами давления, по сути, звуковыми волнами.

"В настоящий момент в ядре звезды горит гелий, а это значит, что она далека от взрыва. Нам придется подождать примерно 100 тыс. лет, прежде чем это произойдет", – говорит Джойс.

Соавтор доктор Ласло Мольнар из Обсерватории Конкоя в Будапеште говорит, что исследование также показало, насколько велика Бетельгейзе и удалена от Земли.

"Фактический размер Бетельгейзе был загадкой – более ранние исследования предполагали, что он мог быть больше, чем орбита Юпитера. Наши результаты говорят, что Бетельгейзе простирается лишь на две трети этого расстояния, а ее радиус в 750 раз больше радиуса Солнца", – говорит Мольнар.

"Когда мы определили размер звезды, мы смогли определить расстояние до Земли. Наши результаты показывают, что это всего лишь 530 световых лет от нас, что на 25% ближе, чем предполагалось ранее", – подытожили ученые.

Хорошая новость заключается в том, что Бетельгейзе все еще слишком далека от Земли, чтобы возможный взрыв сверхновой оказал значительное влияние на Землю.