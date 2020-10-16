Сокровища во льдах. Какие невероятные открытия делают археологи в тающих ледниках

Изменение климата приводит к повсеместному таянию древних ледников, позволяя ученым заглянуть на тысячи лет назад.

Исследователи в сфере гляциологии (наука о природных льдах, – ред.) говорят, что в условиях резкого скачка температур 95% из примерно 4 тыс. ледников, разбросанных в Альпах, могут исчезнуть к концу столетия. И хотя для климата планеты ситуация является катастрофической, для археологов она открывает новые возможности. Об этом сообщает Phys.org.

Например, в одном из альпийских ледников были найдены подтверждения того, что в эпоху мезолита 9500 лет назад люди разрабатывали месторождения драгоценных камней. В одной из таких жил были найдены инструменты древних искателей.

Подобные находки положили начало совершенно новой области исследования – ледниковой археологии.

"Мы делаем очень интересные находки, которые открывают окно в ту часть археологии, которую мы обычно не видим", – говорит Марсель Корнелиссен, возглавлявший экспедицию к древнему месторождению кристаллов, которое находится на высоте 2800 метров.

Вплоть до начала 1990-х годов были широко распространено мнение, что в доисторические времена люди избегали высоких и устрашающих гор. Но с начала таяния ледников был сделан ряд поразительных открытий, указывающих на то, что в горных хребтах, таких как Альпы, на протяжении тысячелетий кипела человеческая деятельность.

Сейчас ученые полагают, что древние люди поднимали в горы, чтобы добираться до близлежащих долин, охотиться или перегонять скот на пастбище, а также искать сырье.

Археолог Кристиан ауф дер Маур, участвовавший в экспедиции к месторождению кристаллов, сказал, что находка была "поистине исключительной".

"Теперь мы знаем, что люди поднимались в горы на высоту до 3 тыс. метров в поисках кристаллов и других первичных материалов", – отмечает Маур.

5300-летний воин

Первой крупной находкой в Альпах, которая появилась из тающего льда, стало тело 5300-летнего воина, сохранившегося внутри ледника в итальянском Тироле. Тело "Эци" было найдено в 1991 году.

5300-летний воин "Эци". Фото: Bridgeman Art Library

Начиная с 2003 года на тропе в Бернских Альпах на высоте 2756 метров над уровнем моря обнаружился берестяной колчан для стрел 3000 г. до н.э.

Также были найдены кожаные штаны и туфли, вероятно, принадлежавшие вышеупомянутому воину и сотни других предметов, датируемых примерно 4500 г. до н. э.

"Это интересно, потому что мы никогда не находим ничего подобного при раскопках", – говорит археолог Регула Габлер.

Она отмечает, что органические материалы, такие как кожа, дерево, береста и текстиль разрушаются в результате эрозии, но во льду сохраняются нетронутыми.

В сентябре 2020 года она возглавила команду по раскопке новой находки на горном перевале Шнидейох в Швейцарии. Там была найден клубок нити из растительных волокон возрастом более 6 тыс. лет.

Несмотря на то, что изменение климата сделало возможными подобные находки, оно же их и разрушает. Если быстро не отыскать артефакты из органических материалов, они быстро распадаются и исчезают.

"Это очень короткий промежуток времени. Через 20 лет эти находки исчезнут, как и сам лед", – подчеркивает Габлер.

Корнелиссен согласен с мнением коллеги, отмечая, что понимание археологического потенциала ледников, вероятно, пришло слишком поздно.

"Движение ледников и таяние ледяных полей уже зашло слишком далеко. Не думаю, что мы найдем еще одного воина", – говорит археолог.

Проблема заключается в том, что археологи не могут обследовать каждый ледяной покров, ожидая появления артефактов. Вместо этого, они полагаются на туристов и других людей, которые предупреждают о находках.

Иногда артефакт приходят к археологам окольными путями.

Когда в 1999 году двое итальянских туристов наткнулись на резную деревянную статуэтку на леднике Аролла, они забрали ее домой, где отполировали и повесили в гостиной.

Лишь благодаря череде случайных совпадений, археолог Пьер Ива Никод узнал о находке итальянцев спустя 19 лет. Он отыскал метровую статуэтку в форме человека с плоским, хмурым лицом и датировал ее.

Как оказалось, статуэтке более 2 тыс. лет и она является кельтским артефактом железного века.

"Неизвестно, сколько таких артефактов было собрано в Альпах за последние 30 лет и в настоящее время висит на стенах жилых домов. Это чрезвычайная археологическая ситуация", – подытожил Никод.