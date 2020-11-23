Марсоход Curiosity нашел на Марсе следы наводнения библейских масштабов

Паводковые воды поднялись более чем на 24 метра, а скорость их движения составляла около 10 м/с.

Марсоход NASA Curiosity обнаружил признаки древнего наводнения библейских масштабов на Марсе. Скорее всего, оно началось от удара астероида, изменившего климат на планете. Об этом сообщает New Atlas.

Не считая нескольких суперсоленых подземных озер, современный Марс – это пустыня. Но так было не всегда – десятилетия наблюдений обнаружили остатки высохших рек, озер и даже океанов. Новое же исследование показало, что картина водного мира Марса не была идеалистической, как представлялось ранее.

В течение последних 8 лет марсоход Curiosity исследовал территорию, известную как кратер Гейла и медленно поднимался на его вершину – гора Шарпа. Ученые считают, что кратер когда-то был озером, которое наполнялось и высыхало в течение десятков миллионов лет.

Исследователи из Корнеллского университета, Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) и Гавайского университета проанализировали структуру отложений в кратере Гейла. Они указали на то, что около 4 млрд лет назад в исследуемом месте произошло меганаводнение.

Обнаруженные осадочные породы похожи на русловую гряду – осадочные образования, которые на Земле, появляются под очень быстро текущей водой.

Измерив расстояние между гребнями отложений, команда выяснила, что они были созданы паводковыми водами глубиной не менее 24 м, а вода текла со скоростью более 10 м/с.

"Мы впервые нашли подтверждения мега-потопа, используя подробные седиментологические данные, полученные от марсохода Curiosity. Отложения, оставленные водой, не были обнаружены с помощью данных от орбитального аппарата", – говорит соавтор исследования Альберто Дж. Фэйрен.

Ученые считают, что причиной такого сильного наводнения могло стать падение астероида, которое растопило бы значительную часть льда, когда-то покрывавшего Марс. Такое столкновение привело бы к выбросу огромного количества водяного пара, углекислого газа и метана в атмосферу, изменив климат в более теплый и влажный.

По такому сценарию, на планете начался бы проливной дождь, который и вызвал наводнения в регионе кратера Гейла.

"Ранний Марс был чрезвычайно активной планетой с геологической точки зрения. На планете были условия, необходимые для наличия жидкой воды, а на планете, где есть вода – есть и жизнь. Был ли Марс действительно обитаемым миром? На этот вопрос поможет ответить следующий марсоход Perseverance", – подытожил Фэйрен.

Напомним, ученые нашли виновника, сделавшего Красную планету пустынной. Исследователи обнаружили необычный процесс в марсианской атмосфере.