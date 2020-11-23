Time опубликовал топ-100 лучших изобретений 2020 года

Умный улей, водка из воздуха и куртка против Covid-19.

Издание Time определило 100 лучших устройств 2020 года.С полным списком можно ознакомиться на сайте, а мы ознакомим вас с самыми полезными и самыми забавными девайсами.

Список разбит на несколько категорий: бытовая электроника, здоровье, дополненная и виртуальная реальность, еда и питье, развлечения, родительство, устойчивое развитие, социальные инновации, стиль, образование, дизайн, вэлнесс и пр.

В категории "бытовая электроника" победили камеры Insta360 One R и Sony a7C, а также беспроводная гарнитура Nuheara I Qbuds2 MAX и складной смартфон Microsoft Surface Duo, который, по мнению Time, "можно использовать в качестве ноутбука".

Особую радость доставили фанатам игровых консолей, включив в топ-100 PlayStation 5 и консоли Xbox Series. Они — победительницы в катгории "развлечения". Создатели рейтинга сравнили игры на приставках от Microsoft с платформой Netflix, мол, они столь же захватывающие и яркие, как сериалы от именитого стриминга. для игр». Призовые места с консолями поделили вертикальный телевизор Samsung Sero, облачный сервис Nvidia GeForce Now, телевизор LG GX OLED.

Кроме того, в рейтинг попали очки виртуальной реальности AR-Guided Surgery для хирургов, умная каска Guardhat HC1 Communicator, обеспечивающая строителям видеосвязь и сигнализирующая о возможных опасностях на стройплощадке, экологичный смартфон Fairphone 3+, который можно полностью ремонтировать и использовать бесконечно, робот Moxie, помогающий детям развить навыки общения, улей Beehome, работающий на основе ИИ, цельнометаллическая куртка Vollebak защищающая тело от вирусов и бактерий.

Примечательна и технология, позволяющая делать водку из воздуха — Air Vodka. Происходит это следующим образом: воду расщепляют на водород и кислород, затем объединяют водород с углекислым газом, в ерзультате чего образовываются спирт и вода. Потом вода удаляется методом дистилляции, оставляя после себя лишь спирт, а кислород выделяется в атмосферу.

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