Японцы создали робота управляемого силой мысли

Пока что разработка будет использоваться в качестве игрушки для детей.

Эксперты из Университета Тохоку, фирмы Hitachi и фабрики игрушек Bandai на днях презентовали совместную разработку — робота Zeonic Technics. Несмотря на свой игрушечный вид, модель очень "умная", так как понимает человека без слов, передает издание technology.inquirer.net.

Чтобы связаться с Zeonic Technics, необходимо прикрепить к голове датчик активности мозга, который предусмотрен в комплекте. Данное устройство следует подключить к смартфону, предварительно установив и активировав специальное приложение. Работать все будет следующим образом: датчик отслеживает приток крови к лобной доле мозга, обрабатывает эти данные и передает на смартфон, смартфон посылает сигналы роботу, а приложение визуализирует их. Приняв ту или иную команду, робот ее выполняет, а все процессы контролируются при помощи телефона.

[ + – ] Испытания робота Zeonic Technics

Ученые установили, что при совершении разных действий активность мозга меняется. Именно эти перемены и должен улавливать датчик. Пока еще работа датчика не идеальна и требует существенной прокачки, однако Zeonic Technics уже умеет понимать некоторые команды и делать небольшое количество жестов. Разработчики планируют при помощи игрушки обучать детей взаимодействию с новыми технологиями.

Ранее стало известно, что японские ученые изобрели робота-волка для отпугивания местных медведей, которые нападали на стада овец в городе Такикава на острове Хоккайдо. Внешне робот напоминает волка. Он может двигать головой, моргать, а при фиксации движения его глаза загораются красным светом, и робот издает звуки, переходящие от волчьего воя в автомобильный шум.