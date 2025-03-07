90 лет стрижет людей: 108-летняя женщина признана самой старой парикмахершей в мире (фото)

Женщина на свой возраст достаточно живая, когда ей было 70, ее выбрали факелоносцем на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Хакоиши является одной из 95 000 долгожителей Японии.

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108-летняя Шитцуи Хакоиши из Японии, которая работает парикмахером в собственном салоне в городе Накагава, признана старейшей парикмахершей в мире. Женщина стрижет и делает прически с 1936 года. Об этом говорится в материале The Guardian.

Шитцуи Хакоиши на днях получила официальное признание от Книги рекордов Гиннесса как самая старая парикмахерша в мире, которая находится в профессии уже 90 лет. Женщина заявила, что не планирует прекращать работу в своем салоне.

Хакоиши родилась 10 ноября 1916 года и стала четвертым из пяти детей в семье фермера в Накагаве. В возрасте 14 лет уехала в Токио и нашла работу подмастерьем парикмахера. Свои навыки девушка отрабатывала и по ночам, в то время как ее коллеги отдыхали.

"Я хотела как можно быстрее догнать и превзойти старших учеников, поэтому я очень упорно работала и делала все возможное", — сказала она.

Женщина получила лицензию парикмахера в 1936 году, незадолго до своего 20-летия, и через три года вместе со своим мужем Джиро открыла собственный бизнес.

Во время войны ее салон был уничтожен, а ее муж ушел на фронт и не вернулся. Она не получила официального уведомления о его смерти до 1953 года. В том году Хакоиши решила открыть небольшую парикмахерскую в Накагаве. Шитцуи сама воспитала двоих детей.

Женщина получила лицензию парикмахера в 1936 году

Женщина на свой возраст довольно бойкая, когда ей было 70, ее выбрали факелоносцем на Олимпиаде в Токио в 2021 году.

Хакоиши является одной из 95 000 долгожителей Японии.

Рекордсменка говорит, что часто испытывает боль в коленях из-за чего не может работать столько, сколько бы хотелось, поэтому берет лишь немногих клиентов, которые ходят к ней уже много лет.

"С детства жизнь была полна трудностей, но я действительно счастлива", — сказала она. "Некоторые люди приезжают издалека, чтобы увидеться со мной, поэтому я хочу продолжать идти так долго, как могу".

Напомним, что супруги из Бразилии Маноэль Ангелим Дино и Мария де Соуза Дино — живое доказательство тому, что время не властно над любовью. Они уже прожили в браке 84 года.