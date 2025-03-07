90 років стриже людей: 108-річну жінку визнано найстарішою перукаркою у світі (фото)

Жінка на свій вік досить жвава, коли їй було 70, її обрали факелоносцем на Олімпіаді в Токіо в 2021 році. Хакоіші є однією із 95 000 довгожителів Японії.

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108-річну Шитцуі Хакоіші з Японії, яка працює перукаркою у власному салоні в місті Накагава, визнано найстарішою перукаркою в світі. Жінка стриже і робить зачіски з 1936 року. Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Шитцуі Хакоіші днями отримала офіційне визнання від Книги рекордів Гіннесса як найстаріша перукарка у світі, яка перебуває у професії вже 90 років. Жінка заявила, що не планує припиняти роботу у своєму салоні.

Хакоіші народилася 10 листопада 1916 року і стала четвертою із п’яти дітей у родини фермера в Накагаві. У віці 14 років поїхала до Токіо та знайшла роботу підмайстром перукаря. Свої навички дівчина відпрацьовувала і ночами, в той час як її колеги відпочивали.

"Я хотіла якнайшвидше наздогнати та перевершити старших учнів, тому я дуже наполегливо працювала та робила все можливе", — сказала вона.

Жінка отримала ліцензію перукаря в 1936 році, незадовго до свого 20-річчя, і через три роки разом зі своїм чоловіком Джіро відкрила власний бізнес.

Під час війни її салон було знищено, а її чоловік пішов на фронт і не повернувся. Вона не отримала офіційного повідомлення про його смерть до 1953 року. Того року Хакоіші вирішила відкрити невеличку перукарню в Накагаві. Шитцуї сама виховала двох дітей.

Жінка отримала ліцензію перукаря в 1936 році

Жінка на свій вік досить жвава, коли їй було 70, її обрали факелоносцем на Олімпіаді в Токіо в 2021 році.

Хакоіші є однією із 95 000 довгожителів Японії.

Рекордсменка говорить, що часто відчуває біль в колінах через що не може працювати стільки, скільки б хотілося, тому бере лише небагатьох клієнтів, які ходять до неї вже багато років.

"З дитинства життя було сповнене труднощів, але я справді щаслива", — сказала вона. "Деякі люди приїжджають здалеку, щоб побачитися зі мною, тому я хочу продовжувати йти так довго, як можу".

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