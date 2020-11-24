В Шотландии сфотографировали редкую белку-альбиноса

Всего подобных животных в Великобритании насчитывается не более 50 особей

В Эдинбурге удалось сфотографировать редкую белку-альбиноса. Вероятность того, что белка родится белой, составляет примерно один к 100000. Об этом пишет Daily Mail.

Всего в Великобритании насчитывается не более полусотни подобных особей. У них белоснежная шерсть и розовые глаза. Это обусловлено отсутствием меланина.

Ген альбинизма – рецессивен, то есть малыш, лишенный естественного окраса, родится только в том случае, если оба его родителя будут носителями такого гена. Если же только один, то животное родится с нормальными данными. Учеными рассчитано, что вероятность того, что два таких носителя встретятся в природе равно 1:20 000, именно поэтому альбиносы – довольно редко встречаются в природе.

Считается, что белки-альбиносы имеют проблемы со зрением и слухом, что затрудняет им жизнь в дикой природе. И очень немногим удается достичь зрелости.

Белку-альбиноса в Эдинбурге снял случайный прохожий в местном парке. "Я шел в магазин, а она бегала у деревьев, к счастью, у меня оказался с собой фотоаппарат, а она не отказалась мне попозировать", — отметил житель Эдинбурга Ричард Во, который также сообщил, что видел белку уже несколько раз и даже подкармливал ее орешками.