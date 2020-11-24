Возле острова Хортица со дна Днепра подняли уникальный пушечный лафет времен казачества

Нашли лафет на глубине почти 10 метров. Он хорошо сохранился, потому что почти полностью был погружен в ил.

В Запорожье на дне Днепра археологи нашли пушечный лафет, датируемый временами казачества: концом XVII – началом XVIII веков. Подобных находок ранее не было на территории Украины.

Выполненный из дуба лафет окован железом. Когда его нашли на дне, из песка и ила выступала только небольшая его часть. Археологи сначала посчитали, что это часть корабля, и только потом поняли, что это лафет.

"Такой лафет с установленной на нем мощной осадной пушкой, вероятно калибром до 32 фунтов, использовался для штурма крепостей и городов. Подобные находки не известны в пределах Украины. Единицы похожих лафетов хранятся в некоторых музеях мира. Каждый из них раскрывает интересные подробности давнего артиллерийского вооружения", – рассказал гидроархеолог, руководитель отдела реставрации Национального заповедника "Хортица" Валерий Нефедов.

Нашли лафет на глубине почти 10 метров. Он хорошо сохранился, потому что почти полностью был погружен в ил. Вес лафета – 1,2 тонны.

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