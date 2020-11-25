Пользователи смогут зарабатывать деньги, выполняя задания от Google

Компания тестирует специальное приложение Task Mate.

Google планирует запустить приожение Task Mate, выполняя задания которого, пользователи смогут зарабатывать реальные деньги. Об этом сообщает издание gsmarena.com.

Пока что приложение проходит закрытое бета-тестирование в Индии. Потльзователи могут отправлять ссылку-приглашение, и таким образом привлекать других людей к тестированию.

Как работает Task Mate: приложение предлагает пользователям выполнять задания разного уровня сложности. В этом его функционал несколько напоминает Google Opinion Rewards. Однако Task Mate будет вознаграждать людей не виртуальными бонусами для Google Play, как это было в Google Opinion Rewards, а деньгами, которые можно обналичить.

Задания — самые разные, но в основном их можно поделить на две категории "деятельные" и "бездеятельные". Последние можно выполнять, сидя дома на карантине. Например, есть задание проверять корректность перевода какого-либо текста с хинди на английский. А для того, чтобы выполнить первые, нужно будет выходить на улицу. К примеру, Task Mate может попросить сфотографировать какой-то определенный объект.

Отметим, что в Google Opinion Rewards нужно было просто отвечать на вопросы о новых продуктах Google, о корректности и удобстве работы сервисов Gmail, Google Assistant, YouTube и пр.

Ранее стало известно, что Google планирует раздавать интернет в бедных странах с помощью световых сигналов. Недавно компания Alphabet, которой принадлежит Google, удачно протестировала Project Taara. Суть проекта заключается в возможности организации интернет-доступа посредством технологии оптической передачи данных.