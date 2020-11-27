Новый конкурент Xiaomi: Lenovo выпустит три бюджетных смартфона

Новинки будут конкурировать на рынке с моделями линейки Redmi Note 9.

В этом месяце Lenovo подтвердила, что на рынок вернутся ее бюджетные смартфоны и анонсировала выход сразу трех новинок. На сайте китайского регулятора TENAA были опубликованы изображения устройства под кодовым названием Lenovo XT2081-4, передает издание gizmochina.com. Журналисты уверены, что эти аппараты создадут конкуренцию презентованной недавно линейке Xiaomi Redmi Note.

На своей официальной странице в соцсети Weibo компания опубликовала технические рисунки, из которых понятно, как будут выглядеть новые модели, или, по крайней мере, одна из них. Согласно изображениям, телефоны получат тройную основную камеру со вспышкой, 3,5-миллиметровый аудиоразъём, фронтальную камеру, размещенную в левом углу, кнопку на левой боковой панели, вероятно, предназначенную для запуска голосового ассистента или какой-либо другой функции.

[ + – ] Тройная основная камера Lenovo XT2081-4 со вспышкой Фото: Lenovo [ + – ] Фронтальная камера Lenovo XT2081-4 будет находиться слева Фото: Lenovo

Также можно предположить, что диагональ экрана будет больше, чем у предыдущих моделей Lenovo, а вот дизайн, скорее всего, будет весьма скромным. Это и не удивительно, ведь производитель хочет отвоевать нишу среди бюджетных аппаратов.

[ + – ] Предназначение данной кнопки пока не ясно Фото: Lenovo [ + – ] Нижняя часть новых Lenovo XT2081-4 Фото: Lenovo

Аналитики полагают, что представленная модель Lenovo XT2081-4 — это, по сути, обновленный вариант Moto E7 Plus, который также имеет аналогичные номера — XT2081-1 и XT2081-2. Это дает право думать, что в телефоне будет установлена 6,5-дюймовая ЖК-панель IPS с разрешением 720x1600 пикселей (HD+) с соотношением сторон 20:9.

[ + – ] Рендер еще не вышедшей модели Lenovo XT2081-4 Фото: Lenovo [ + – ] Так выглядит Moto E7 Plus, которую хотят перезапустить Фото: Lenovo

Конкретная дата выхода новинок пока не называется. О ценнике можно судить только, ориентируясь на цены Xiaomi.

Ранее стало известно, что китайский бренд Xiaomi анонсировал выход смартфонов линейки Redmi Note 9, которые будут поддерживать технологию 5G.